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Председатель ЦБА назвал факторы, которые повлияют на инфляцию

Экономика Материалы 23 апреля 2025 15:55 (UTC +04:00)
Председатель ЦБА назвал факторы, которые повлияют на инфляцию

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Рост средневзвешенной инфляции у торговых партнеров окажет повышающее влияние на инфляцию на 2,57 процентных пункта.

Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

Он отметил, что в 2026 году это будет повышающее влияние на 1,74 процентных пункта.

Кроме того, утвержденные бюджетные расходы в 2025 году окажут повышающее влияние на инфляцию на 0,43 процентных пункта.

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