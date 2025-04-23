Председатель ЦБА назвал факторы, которые повлияют на инфляцию

БАКУ /Trend/ - Рост средневзвешенной инфляции у торговых партнеров окажет повышающее влияние на инфляцию на 2,57 процентных пункта.

Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

Он отметил, что в 2026 году это будет повышающее влияние на 1,74 процентных пункта.

Кроме того, утвержденные бюджетные расходы в 2025 году окажут повышающее влияние на инфляцию на 0,43 процентных пункта.

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