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Прогнозы экономического роста оптимистичны - Талех Кязимов

Экономика Материалы 23 апреля 2025 16:05 (UTC +04:00)
Прогнозы экономического роста оптимистичны - Талех Кязимов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Наши прогнозы экономического роста как на этот, так и на следующий год оптимистичны.

Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

По его словам, прогнозируется рост ВВП на 3,3 процента в 2025 году и на 2,4 процента в 2026 году.

"В ненефтяном секторе рост прогнозируется на уровне 4,7 процента в этом году и 4,6 процента в 2026 году", - сказал председатель ЦБА.

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