Председатель ЦБА рассказал о росте ставок по кредитам

БАКУ /Trend/ - Рост процентных ставок по кредитам в банках в основном связан с повышением рыночных ставок, причиной которого является снижение ликвидности.

Об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

По его словам, ликвидность на рынке снижается в основном из-за накопления средств на государственных счетах. В условиях низкой ликвидности наблюдается рост процентных ставок.

Каждый манат в системе имеет свою стоимость. Если человек, храня деньги дома, потенциально теряет 9–10 процентов в год, то, размещая их в банке, он, напротив, получает доход.

Он добавил, что банки повышают ставки, чтобы привлечь свободные средства населения.

"Если раньше крупные банки предлагали ставки на депозиты в размере 5–6 процентов, а другие — 8–9 процентов, то после начала активной фазы нашей денежно-кредитной политики между банками началась реальная конкуренция. В результате в прошлом году число уникальных вкладчиков выросло на 41 процент, причем 77 процентов из них - вкладчики с суммами до 30 тысяч манатов", - отметил Т.Кязимов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на повышение ставок, объемы кредитования продолжают расти. "Наш кредитный портфель увеличивается на 18,5–18,7 процента в годовом выражении. Бизнес-кредиты выросли более чем на 17 процентов, потребительские — более чем на 20 процентов", - сообщил председатель ЦБА.

При этом он отметил, что банки продолжают использовать высокую процентную маржу — на уровне 6–8 процентов. "Было бы предпочтительнее, чтобы банки работали с большими объемами, но с меньшей маржой", - сказал он.

По прогнозам ЦБА, дальнейшего роста процентных ставок не ожидается. "Мы рассчитываем, что банки подойдут более эффективно к управлению своей маржой, ведь текущая маржа уже достаточно высока", - отметил председатель ЦБА.

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