В Палате лордов парламента Великобритании обсудили растущее значение транскаспийских связей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Палате лордов британского парламента состоялось мероприятие высокого уровня на тему "Транскаспийская коннективность, энергетическая безопасность и стратегические минералы".

Об этом Trend сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

В мероприятии, организованном Каспийским политическим центром, приняли участие главы дипломатических представительств и дипломаты стран региона в Великобритании, а также члены обеих палат британского парламента, международные эксперты по региону и представители СМИ.

Член Палаты лордов Дэвид Эванс заявил, что Транскаспийский регион представляет важное значение с геополитической и экономической точки зрения как современный Шелковый путь. По его словам, благодаря сотрудничеству прикаспийских стран этот регион может стать стратегическим звеном в двусторонней торговле между Европой и Китаем. Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером в регионе, он добавил, что сам регион богат важными минеральными ресурсами.

Директор Центра каспийской политики Афган Нифти заявил, что в Транскаспийском регионе наблюдается серьезная дипломатическая активность: "В ходе COP29 между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном было подписано соглашение о сотрудничестве в области альтернативной энергетики, и в этом плане заслуживает внимания планируемая прокладка подводного кабеля для передачи электроэнергии в Европу через Грузию и по дну Черного моря", - отметил он.

У Соединенного Королевства уже есть экономические связи в регионе и есть возможности для более глубокого сотрудничества, подчеркнул Афган Нифти.

Директор по исследованиям Центра каспийской политики Эрик Руденшольд в своем выступлении заявил, что в регионе началась современная эпоха открытий: "За последние три года Средний коридор, то есть Транскаспийский транспортный маршрут, был создан с нуля. Сегодня Япония отправляет товары из Азии в Европу посредством компании Maersk. Это уже реальность. Регион может стать ключом к будущему с новой инфраструктурой и энергетическими ресурсами".

В свою очередь, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов рассказал о новейших инициативах сотрудничества между странами региона и назвал похвальным тот факт, что коннективность берет свое начало в самом регионе. Говоря о позитивных результатах, достигнутых на пути к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Э.Сулейманов обратил внимание на роль прямых переговоров здесь и отметил, что в целом страны региона способны решать свои вопросы самостоятельно. В качестве примера дипломат привел недавнюю встречу в Тбилиси заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении.

Посол Сулейманов подчеркнул необходимость единого подхода к географически, культурно и экономически взаимосвязанному Транскаспийскому региону и заявил, что проекты, не учитывающие роль Азербайджана, Турции и Грузии в регионе, не могут быть успешными.

По его словам, Великобритания совместно с Азербайджаном и Турцией может способствовать дальнейшему повышению стратегической роли Среднего коридора.

Посол Турции в Великобритании Осман Корай Эрташ отметил, что регион уже находится в центре внимания Запада: "Турция много лет работает над реализацией Транскаспийского коридора. Для реализации этих проектов уже сложились благоприятные геополитические условия. Новое соглашение о поставках газа и инфраструктурные инициативы являются тому подтверждением", - сказал он.

Выступая на мероприятии, посол Узбекистана Равшан Усманов и представитель посольства Казахстана подчеркнули, что регион открыт для сотрудничества, а представитель посольства Грузии подчеркнул приверженность своей страны обсуждениям и контактам по Транскаспийскому коридору.

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