Торговое, транзитное и региональное сотрудничество Ирана с Азербайджаном могут улучшить потенциал двух стран

БАКУ /Trend/ - Торговля, транзит, энергетика и региональное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном могут улучшить потенциал двух стран.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана и иранский сопредседатель совместной ирано-азербайджанской торговой палаты Хусейн Пирмоаззен в статье, опубликованной на информационном портале Палаты.

По его словам, визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан помимо дипломатических встреч создаст неоценимые возможности для использования потенциала двух стран в различных сферах.

Пирмоаззен подчеркнул, что значимость визита президента Ирана в Азербайджан можно отметить несколькими нюансами.

"Географическое, культурное и экономическое партнерство между двумя странами может стать успешным примером регионального торгового сотрудничества. Стратегическое значение для Ирана имеет сотрудничество в железнодорожных, сухопутных и морских проектах в рамках международного транспортного коридора Север-Юг. Визит президента Ирана в Азербайджан может сыграть важную роль в международном транзите", - сказал он.

Представитель иранской палаты отметил, что в настоящее время экономика базируется на привлечении инвестиций, создании условий безопасности и развитии сотрудничества частного сектора.

"Создание совместных компаний, взаимные инвестиции в энергетику, сельское хозяйство, технологии, создание совместного промышленного парка могут вывести взаимодействие двух стран в сфере экономики на новый уровень.

Учитывая ценный опыт Ирана и Азербайджана в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии, газовые свопы, строительство приграничных электростанций, развитие инфраструктуры по обмену электроэнергии, транспортировке энергии могут стать надежной основой долгосрочных отношений.

Взаимодействие с Азербайджаном в сфере экономики может послужить примером для развития отношений Ирана с другими странами Южного Кавказа и Центральной Азии. Такая стратегия снизит влияние санкций, что приведет к росту экономических партнеров и снижению торговой монополии.

В целом визит президента Ирана в Азербайджан может стать началом нового порядка в региональных экономических отношениях. Приоритетом будет сохранение в центре внимания договоренностей, которые будут достигнуты в ходе этого визита, использование возможностей частного сектора", - сказал Х.Пирмоаззен.

Отметим, что 28 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в Азербайджан.

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