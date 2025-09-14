Weekly review of Azerbaijan's currency market

BAKU, Azerbaijan, September 13. The official exchange rate of the manat against the US dollar, set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), remained unchanged this week, Trend reports.
The weighted average exchange rate of $1 for the week was 1.7 manat.
Official exchange rate of the manat against the dollar
September 1
1.7
September 8
1.7
September 2
1.7
September 9
1.7
September 3
1.7
September 10
1.7
September 4
1.7
September 11
1.7
September 5
1.7
September 12
1.7
Average price per week
1.7
Over the week, the official exchange rate of the manat against the euro lifted by 0.0021 manat. The weighted average exchange rate grew by 0.00935 manat to 1.99933 manat per euro.
Official exchange rate of the manat against the euro
September 1
1.9904
September 8
1.9913
September 2
1.9879
September 9
2.0014
September 3
1.9774
September 10
1.9916
September 4
1.9807
September 11
1.9888
September 5
1.9834
September 12
1.9934
Average price per week
1.98395
This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles decreased by 0.0071 manat. The weighted average exchange rate decreased by 0.0656 manat, amounting to 2.03442 manat per 100 rubles.
Official exchange rate of the manat against the Russian ruble
September 1
2.0972
September 8
2.0786
September 2
2.1061
September 9
2.0565
September 3
2.1074
September 10
2.0295
September 4
2.0993
September 11
2.0028
September 5
2.0901
September 12
2.0047
Average price per week
2.10002
This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira went down by 0.0001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00012 manat, amounting to 0.04118 manat per one lira.
Official exchange rate of the manat against the Turkish lira
September 1
0.0413
September 8
0.0412
September 2
0.0413
September 9
0.0412
September 3
0.0413
September 10
0.0412
September 4
0.0413
September 11
0.0412
September 5
0.0413
September 12
0.0411
Average price per week
0.0413
