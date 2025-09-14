Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Weekly review of Azerbaijan's currency market

Economy Materials 14 September 2025 09:15 (UTC +04:00)
Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, September 13.​ The official exchange rate of the manat against the US dollar, set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), remained unchanged this week, Trend reports.

The weighted average exchange rate of $1 for the week was 1.7 manat.

Official exchange rate of the manat against the dollar

September 1

1.7

September 8

1.7

September 2

1.7

September 9

1.7

September 3

1.7

September 10

1.7

September 4

1.7

September 11

1.7

September 5

1.7

September 12

1.7

Average price per week

1.7

Over the week, the official exchange rate of the manat against the euro lifted by 0.0021 manat. The weighted average exchange rate grew by 0.00935 manat to 1.99933 manat per euro.

Official exchange rate of the manat against the euro

September 1

1.9904

September 8

1.9913

September 2

1.9879

September 9

2.0014

September 3

1.9774

September 10

1.9916

September 4

1.9807

September 11

1.9888

September 5

1.9834

September 12

1.9934

Average price per week

1.98395

This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles decreased by 0.0071 manat. The weighted average exchange rate decreased by 0.0656 manat, amounting to 2.03442 manat per 100 rubles.

Official exchange rate of the manat against the Russian ruble

September 1

2.0972

September 8

2.0786

September 2

2.1061

September 9

2.0565

September 3

2.1074

September 10

2.0295

September 4

2.0993

September 11

2.0028

September 5

2.0901

September 12

2.0047

Average price per week

2.10002

This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira went down by 0.0001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00012 manat, amounting to 0.04118 manat per one lira.

Official exchange rate of the manat against the Turkish lira

September 1

0.0413

September 8

0.0412

September 2

0.0413

September 9

0.0412

September 3

0.0413

September 10

0.0412

September 4

0.0413

September 11

0.0412

September 5

0.0413

September 12

0.0411

Average price per week

0.0413

