Стройсектор Азербайджана в 2021 г. может продемонстрировать положительные показатели благодаря инвестициям в Карабах - ЧБТР

БАКУ /Trend/ - Строительный сектор Азербайджана в 2021 году может продемонстрировать положительные показатели, поскольку в стране началась работа по реконструкции и инвестициям в Карабах и соседние районы страны.

Об этом Trend сказали в Черноморском банке торговли и развития (ЧБТР).

Было отмечено, что министерство экономики Азербайджана разработало три сценария роста ВВП в 2021 году с учетом динамики цен на нефть. Базовый сценарий предполагает рост на 3,4 процента в 2021 году при ускорении роста как нефтяного, так и ненефтяного ВВП. Это более оптимистичный сценарий по сравнению со сценариями Международного валютного фонда (МВФ) и других зарубежных аналитиков.

Банк подчеркивает, что волатильность рынка может быть одним из ответов на разные прогнозы. Во-первых, показатель сокращения экономики в 2020 году был немного больше ожидаемого МВФ и это привело к более низкой базе, а этот показатель в свою очередь поддерживает потенциал более высоких темпов роста в 2021 году. Наряду с этим, после нескольких лет продолжающегося спада сектор строительства может показать положительные показатели в 2021 году, поскольку Азербайджан начал работу по реконструкции и инвестициям в Карабах и соседние районы.

В ЧБТР добавили, что в Азербайджане может произойти некоторая стабилизация в добыче нефти, наряду с увеличением добычи и экспорта газа, что будет способствовать увеличению нефтяного ВВП.

Как отмечается, процесс вакцинации, вероятно, повлияет на внутреннюю торговлю, путешествия, транспорт и все другие сектора. Таким образом, нет причин подвергать сомнению официальные прогнозы роста экономики на 3,4 процента в 2021 году. В зависимости от различных факторов он может оказаться как выше, так и ниже этого показателя. Основные риски связаны с темпами и эффективностью вакцинации. Это повлияет на туризм и другие отрасли. Другой серьезный и постоянный риск для Азербайджана - это цена на нефть. Пока существует координация между членами ОПЕК + и видения восстановления мировой экономики, цены на нефть останутся выше официально прогнозируемой консервативной цифры в 40 долларов за баррель, поскольку многие аналитики теперь прогнозируют, что цена превысит 50 долларов. Также важным положительным фактором является завершение строительства Южного газового коридора и начало экспорта газа в Европу по трубопроводу TAP, заключили в банке.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Зейни Джафаров)