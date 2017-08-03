Завершение строительства Бакинского морского торгового порта создаст широкие возможности для международных грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Процесс строительства нового Бакинского международного морского торгового порта вступил в решающую стадию, сказал в четверг Trend член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов, комментируя распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанные накануне о деятельности порта и ускорении строительства существующего здесь комплекса.

Гусейнов отметил, что средства, выделенные этими распоряжениями, нацелены на ускорение выполнения проекта и обеспечения его необходимыми техническими возможностями. «Несколько лет назад основную перспективу порта мы видели именно в том, что он расположен на коридоре Запад-Восток, поскольку если посмотреть трафик международных грузоперевозок, то, как альтернатива этот маршрут предоставляет многие преимущества владельцам грузов. Это альтернативный маршрут для грузоперевозок из Китая в Европу, а также самый привлекательный маршрут для перевозок из Европы в Центральную Азию. Необходимо учесть, что после запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет создана очень выгодная альтернативная дорога для перевозки грузов из Европы в Центральную Азию и Китай. Политические процессы, происходящие в последние годы на международной арене, показали, что коридор «Север-Юг» вовсе не отстает по значимости от коридора «Восток-Запад», то есть, складывающаяся геополитическая ситуация создает новые экономические вызовы. Азербайджан подготовлен к этим вызовам. Завершение этого проекта и запуск его в полную мощь принесут Азербайджану очень большие экономические дивиденды», - сказал Гусейнов.

Член парламентского комитета подчеркнул, что этот проект положительно повлияет на экономическое состояние населения. «Пуск этого проекта создаст широкие возможности, как для международных, так и внутренних грузоперевозок. С другой стороны, возрастают альтернативы для поставки местной продукции на зарубежные рынки. Более того, новый Бакинский международный морской торговый порт – гигантский проект, и здесь планируется создать десятки тысяч новых рабочих мест. Одна из уникальных особенностей Алята – его близкое расположение к столице Азербайджана. Если учесть, что Баку сейчас является основным экономическим центром, а также то, что большинство частных компаний и человеческих ресурсов сосредоточены в столице, то это тоже создает большие преимущества. Другой момент, который тоже стоило бы отметить – это создание здесь особой экономической зоны, что означает расширение деятельности для предпринимателей. Это, в свою очередь, также означает открытие дополнительно новых рабочих мест», - отметил Гусейнов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал два распоряжения - о дополнительных мерах по ускорению строительства нового Бакинского международного морского торгового порта, согласно которому на ускорение работ по продолжению строительства нового Бакинского международного морского торгового порта выделяются 30 миллионов манатов, и о дополнительных мерах по обеспечению деятельности нового Бакинского международного морского торгового порта, в соответствии с которым для доведения нового Бакинского международного морского торгового порта до уровня порта, отвечающего мировым стандартам, а также обеспечения его нормальной работы и создания здесь необходимой инфраструктуры для осуществления перевалки грузов на территории порта - приобретения шести портальных кранов и модернизации двух существующих кранов выделяются 33,2 миллиона манатов и 3,6 миллиона манатов соответственно (всего 36,8 миллиона манатов).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)