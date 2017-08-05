В Азербайджане начнет действовать Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации

5 августа 2017 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на следующей неделе пройдет регистрацию Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации, следует из решения Кабинета министров.

Ведомство будет действовать при Государственной администрации гражданской авиации.

Указ о мерах в связи с созданием публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале 2017 года.

Нынешним решением Кабинета министров уставный фонд ведомства определен в размере одного миллиона манатов, а штат его сотрудников составит 62 человека.

Средства на формирование уставного фонда будут выделены из Резервного фонда государственного бюджета Азербайджана на 2017 год.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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