Названо время пути следования поезда Нахчыван-Баку

БАКУ /Trend/ - Время пути следования поездов по маршруту Нахчыван-Баку составит 30-32 часа, сказал председатель отделения правящей партии "Ени Азербайджан" по ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хейрулла Гумбатов.

Он напомнил, что уже действует международный скоростной поезд Нахчыван-Мешхед-Нахчыван.

"После завершения строительства железной дороги Астара (Иран) – Решт будет запущен поезд по маршруту Нахчыван-Баку. Это обеспечит быстрое перемещение населения, а также позволит за 30-32 часа доставлять в столицу из автономной республики производимые там травертин, мрамор, гипс, минеральные воды "Бадамлы" и "Сираб", соль, различную сельскохозяйственную продукцию, в том числе фрукты и овощи. В то же время появится возможность экспортировать перечисленные товары на рынки соседних стран. С этой целью в настоящее время ведется модернизация железнодорожной инфраструктуры Нахчывана", - сказал Гумбатов.

По его словам, за последние два года в целом в стране было капитально отремонтировано более 380 километров железных дорог, обновлена контактная сеть, приобретено более 150 комплектов стрелочных переводов.

"Обновление железнодорожной инфраструктуры позволит в ближайшем будущем довести скорость движения пассажирских поездов в Азербайджане до 100 километров/час, а среднюю скорость движения грузовых поездов до 60 километров/час", - сказал Гумбатов.

(Автор: Максим Цурков)