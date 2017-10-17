Продажа льготного жилья в Азербайджане может начаться до конца года -Госагентство (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Регистрацию для покупки льготного жилья в Баку прошло около 6,5 тысячи человек, сказал во вторник журналистам руководитель аппарата Государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана Анар Гулиев.

"Продажа квартир осуществляется посредством электронной системы "Льготное жилье". Граждане, имеющие право к получению льготного жилья, посредством этой системы проходят регистрацию. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, регистрацию прошло около 6,5 тысяч человек", - сказал Гулиев.

По его словам, следующий этап наступит после начала продажи первых квартир.

"После того, как начнется этот процесс, каждый, кто прошел регистрацию, будет иметь возможность выбрать соответствующую квартиру, способ оплаты. Пока сложно сказать точно, когда стартуют продажи, но думаю, что мы сможем приступить к продаже до конца года", - сказал Гулиев.

В настоящее время MIDA занимается строительством первого льготного жилого комплекса в Ясамальском районе Баку. Для его строительства в прошлом году был выделен участок площадью 11,6 гектара. Городок будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будут однокомнатными, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

С 30 мая 2017 года началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение квартир в жилищном комплексе MIDA. Ежемесячная плата за покупку трехкомнатной квартиры в ипотеку не будет превышать 300 манатов, а за однокомнатную квартиру она составит 130-150 манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)