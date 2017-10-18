Австралия заинтересована в экспорте продовольственной продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Австралия может поставлять в Азербайджан продовольственную продукцию, в том числе морепродукты, виноград и продукты его переработки, сказал в среду журналистам президента Общества дружбы Азербайджан-Австралия, директор компании Hammond Legal Джон Хаммонд.

По словам Хаммонда, австралийские компании также заинтересованы в сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и добыче природных ресурсов. В тоже время он пригласил азербайджанские компании инвестировать в Австралию. «Мы приветствуем азербайджанские инвестиции в Австралию и хочу отметить, что наша страна очень стабильна для инвестирования», - отметил Хаммонд.

В свою очередь, глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов добавил, что основными сферами сотрудничества для Азербайджана и Австралии могут стать сельское хозяйство, логистика, транспорт, нефтегазовый сектор, туризм, сектор услуг.

«Экономика Азербайджана интересна австралийской стороне, как с точки зрения расширения инвестиций, так и торговли. Нынешний объем товарооборота между странами очень маленький. В прошлом году он составил около восьми миллионов долларов, а за восемь месяцев этого года — почти четыре миллиона долларов», - сказал Мамедов.

В среду в Баку прошел первый азербайджано-австралийский бизнес-форум. Для участия на форуме в Азербайджан прибыла делегация из представителей 30 компаний, действующих в различных сферах экономики, в том числе в сфере туризма, финансов, инвестиций, недвижимости, медиа, добывающей промышленности и других направлениях.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Австралией в январе-августе 2017 года составил 3,7 миллиона долларов, в том числе 3,3 миллиона долларов приходится на импорт австралийской продукции.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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