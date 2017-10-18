AsstrA усиливает присутствие в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - На протяжении последних лет услуги компании AsstrA-Associated Traffic AG пользуются успехом на логистических рынках в странах Центральной Азии.

Данный факт подтверждает статистика: только за первое полугодие 2017 года компания AsstrA перевезла 1,4 миллиона тонн грузов стоимостью более 12 миллионов евро из/в страны Центральной Азии. Основной объем грузооборота в Центральной Азии, обслуженный специалистами компании, пришелся на сахар и сахарозу, сухофрукты и смеси орехов, асбест и полимеры, а также различное сырье для металлургической отрасли.

В результате плодотворной работы в регионе было принято решение о создании централизованного отдела «Центральная Азия». В отдел вошли 5 государств для обслуживания: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

С июля 2017 года специалисты отдела «Центральная Азия» предлагают консультации по всем транспортно-логистическим вопросам, а также готовят комплексные решения логистических задач, включая альтернативные виды доставки груза с использованием всех видов транспорта. При этом наши сотрудники учитывают индивидуальные требования и запросы потребителей, свойства грузов и другие факторы.

О целях и задачах нового подразделения рассказывает Маргарита Дядяева, и.о. руководителя отдела Центральная Азия: «Отдел был создан с целью укрепления позиций компании и оказания более качественных услуг на логистических рынках в странах Центральной Азии. Возросший грузопоток в данном регионе послужил предпосылкой для создания централизованного отдела «Центральная Азия». Это даст нам возможность усилить развитие грузоперевозок в указанном регионе, предоставить клиентам усовершенствованный сервис, оптимизировать существующую организационную структуру, разработать новые оптимальные маршруты и логистические решения, а также позволит сократить срок доставки груза заказчику».

Для наших клиентов наличие нового отдела – это возможность получить качественные услуги в сфере логистики, оптимизировать бизнес, уменьшить расходы на перевозку, сократить время доставки груза и упростить процедуры таможенного оформления. Компания AsstrA предлагает международные перевозки грузов любых видов и габаритов, в том числе сборных и комплектных, насыпных и наливных, опасных и требующих особого температурного режима. AsstrA осуществляет транспортировку грузов объемом от одной палеты до сверхгабаритных проектов. Команда опытных специалистов AsstrA предлагает высокий уровень обслуживания и готова к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.

AsstrA-Associated Traffic AG - международный транспортно-логистический холдинг с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). В сфере логистики работает более 20 лет. Компания представлена в 16 странах Европы, Азии и СНГ. Предлагает сегодня весь комплекс услуг от одного логистического оператора. В частности, организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение груза любого назначения, страхование грузов «от всех рисков» в самых авторитетных страховых компаниях Германии и Швейцарии. В пакете также проектная логистика, торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает выгодные логистические решения по адекватным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

Для связи:

Email: infoaz@asstra.com,

Моб.: +994 55 813 59 74

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