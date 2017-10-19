Азербайджанский AccessBank предлагает новые продукты с дополнительным доходом

БАКУ /Trend/ - Люди, которые привыкли планировать свое будущее и хотят обеспечить себе и своим родным финансовую независимость, хорошо знают, что «деньги должны работать».

Деньги должны работать на вас не менее эффективно, чем вы сами трудились, чтобы их накопить. Банковские вклады являются таким популярным предложением на рынке, а их использование позволяет не только обходить инфляцию, но и получить дополнительный доход.

AccessBank предлагает четыре различных вида депозита, которые отвечают всем требованиям клиентов.

Если вы хотите инвестировать свои деньги на определенный период и получать высокий доход, то вам подойдет депозит «Срочный». При этом проценты вы можете получать на карту по собственному выбору - ежемесячно, ежеквартально, ежегодно либо в конце срока. Если же вы хотите стабильно откладывать часть своего дохода, можете воспользоваться депозитом «Накопительный» – ваш вклад будет расти за счет ежемесячных пополнений, процентов и дополнительного бонуса. Открыв депозит «Доступный», вы сможете в любое время пополнить депозит или снять деньги со счета, при этом и приумножив свои деньги за счет процентов. Если вы хотите получать высокий процент и при этом не ждать длительный период, чтобы получить свои проценты, откройте депозит «Восходящий». В этом случае вы можете забрать свои деньги в любое время вместе со всеми начисленными процентами.

Выберите наиболее подходящий для вас вид депозита и приумножайте свои доходы на выгодных условиях! С AccessBank-ом отныне деньги будут работать на вас!

Подробную информацию можно получить на официальной интернет- странице банка, страницах facebook и twitter или в информационном центре по номеру 151.