Правительство Азербайджана огласило прогнозы по экспорту на 2018 год

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам правительства Азербайджана в будущем году будет обеспечен экспорт продукции на 13,4 миллиарда долларов, следует из презентации государственного и сводного бюджетов на 2018 и последующие три года.

Согласно документу, в 2018 году импорт зарубежной продукции ожидается на уровне 5,4 миллиарда долларов. В результате прогнозируется положительное сальдо в размере восьми миллиарда долларов.

“Процессы, протекающие в мире, формируют благоприятную внешнюю среду для экономики Азербайджана. Несмотря на неопределенность с ценами на нефть в среднесрочной перспективе, рост глобальный экономики восстанавливается, а торговля растет, что с одной стороны исключает возможность резкого падения цен на нефть, а с другой - создает условия для диверсификации экономики Азербайджана и увеличения ненефтяного экспорта”, - говорится в документе.

В Азербайджане последние несколько лет проводится комплексная работа по увеличению объемов экспорта и продвижению национального бренда Made in Azerbaijan. В этих же целях осуществляется работа по проведению экспортных миссий, участию местных предпринимателей на различных зарубежных выставках, выдаче сертификатов поощрения экспорта, назначению торговых представителей в зарубежных странах, а также другие меры.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот страны в январе-сентябре 2017 года составил 14,3 миллиарда долларов, что на 7,92 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Азербайджанский экспорт за тот же период составил 8,14 миллиарда долларов, а импорт - 6,18 миллиарда долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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