Назначен новый председатель правления Фонда "Самрук-Казына"

БАКУ /Trend/ - Ахметжан Есимов назначен председателем правления Фонда «Самрук-Казына», передает пресс-служба правительства Казахстана.
По поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева премьер Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО «ФНБ «Самрук-Казына» нового председателя правления Ахметжана Есимова.
Премьер-министр отметил заслуги Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность при выполнении наиболее сложных государственных задач.
За короткий период времени Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».
"Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации", - отметил Сагинтаев.
Премьер пожелал успехов новому председателю правления и коллективу фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных президентом страны целей и задач.
Напомним, что ранее Есимов занимал пост председателя правления АО «НК «АСТАНА ЭКСПО-2017».
(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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