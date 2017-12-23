Назначен новый председатель правления Фонда "Самрук-Казына"

23 декабря 2017 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ахметжан Есимов назначен председателем правления Фонда «Самрук-Казына», передает пресс-служба правительства Казахстана.

По поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева премьер Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО «ФНБ «Самрук-Казына» нового председателя правления Ахметжана Есимова.

Премьер-министр отметил заслуги Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность при выполнении наиболее сложных государственных задач.

За короткий период времени Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».

"Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации", - отметил Сагинтаев.

Премьер пожелал успехов новому председателю правления и коллективу фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных президентом страны целей и задач.

Напомним, что ранее Есимов занимал пост председателя правления АО «НК «АСТАНА ЭКСПО-2017».

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Российская компания приобрела бетонный завод в Казахстане
Бизнес 16:03
Fitch подтвердило рейтинг АО "Казахтелеком"
Бизнес 15:26
S&P подтвердило рейтинги Народного банка Казахстана
Бизнес 11:18
Казахская нефтяная компания объявляет тендер
Тендеры 22 декабря 20:59
S&P пересмотрел прогноз по рейтингам казахстанского АО «Самрук-Энерго»
Бизнес 22 декабря 20:26
В Казахстане в два с лишним раза увеличилось производство автомобилей
Бизнес 22 декабря 17:56
В МИД Казахстана назвали даты проведения Конгресса нацдиалога по Сирии
Центральная Азия 22 декабря 15:26
Нефтеперерабатывающий завод Казахстана начал выпуск дизтоплива стандартов Евро-4 и Евро-5
Энергетика 22 декабря 14:04
Объем розничной торговли в Казахстане увеличился
Бизнес 22 декабря 10:26
В Казахстане выставлен на продажу мясокомбинат
Бизнес 22 декабря 00:26
Нидерландская авиакомпания прекратит полеты в Казахстан
Центральная Азия 21 декабря 20:48
"Казатомпром" объявил об ожидаемых доходах по итогам 2017 г.
Бизнес 21 декабря 20:26
"Казатомпром" намерен расширить географию поставок
Энергетика 21 декабря 20:12
По территории Казахстана из Китая в Европу отправлен железнодорожный состав с продуктами питания
Бизнес 21 декабря 12:32
Жители Казахстана приобрели свыше 51 килограмма золотых слитков
Бизнес 21 декабря 10:11
В Казахстане увеличилось производство удобрений
Центральная Азия 21 декабря 09:48
Fitch Ratings подтверждает рейтинговые оценки казахстанского "Altyn Bank"
Бизнес 20 декабря 20:45
Увеличился товарооборот между Казахстаном и Венгрией
Бизнес 20 декабря 20:07