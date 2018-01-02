Биткоин впервые с 2015 года стартовал с падения

2 января 2018 09:52 (UTC+04:00)

Впервые с 2015 года самая популярная криптовалюта начала новый год со снижения стоимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg на основе данных coinmarketcap, который ведет ежедневный подсчет стоимости криптовалют, сравнил стоимость биткоина в первые дни 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Как выяснилось, падение биткоина первого января по сравнению с 31 декабря было зафиксировано лишь однажды — в 2015 году. Тогда криптовалюта потеряла 1,855 процента в стоимости. В первый день 2018 года биткоин, по данным сайта, упал на 4,28 процента. Прошлый год криптовалюта начала удачнее — был зафиксирован рост 3,58 процента.

Как замечает Bloomberg, на нью-йоркской бирже NYSE биткоин также теряет в цене, к 23:55 по московскому времени он торговался на уровне 13,44 тысячи долларов, падение к пятнице составило 6,1 процента. По данным сайта coinmarketcap, криптовалюта упала и по сравнению с воскресеньем, когда за один биткоин давали 14,156 тысяч долларов.

В прошлом году биткоин показал более сильный старт, затем сохранил рост, чем вызвал мировую лихорадку вокруг криптовалют, отмечает Bloomberg. С первого дня 2017 года к последнему биткоин вырос на 1,3 тысячи процента.

По данным на 1:23 по московскому времени, за один биткоин дают 13,631 тысяча долларов падение составляет 1,65 процента. Крупный провал биткоина произошел 22 декабря, тогда криптовалюта потеряла 20 процентов стоимости за сутки.

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