Прикаспийские страны меняют принцип контроля судов

БАКУ /Trend/ - Прикаспийские государства приняли решение установить единый режим государственного контроля судов в портах по аналогии с Черным и Средиземным морями. Об этом сообщается в понедельник на сайте министерства по инвестициям и развития Казахстана.

В связи с этим министерством Казахстана совместно с профильными ведомствами других стран проводится работа по согласованию положений касательно порядка осуществления портового контроля.

Унифицированный подход позволит повысить техническую безопасность морских судов и исключить эксплуатацию в регионе субстандартных судов. Это в свою очередь поможет минимизировать количество морских аварий, повысить безопасность членов экипажей судов и пассажиров, обеспечить сохранность транспортных средств и грузов.

Вместе с тем сократится количество проверок судов, находящихся в хорошем техническом состоянии, повысится эффективность использования ресурсов для проведения проверок транспорта, являющегося потенциально опасным с точки зрения безопасности морского судоходства.

В настоящее время на Каспии эксплуатируется около 1600 морских судов, из них 320 судов оперируют под флагом Казахстана. При этом в 2017 году в казахстанские порты было осуществлено порядка 2 тысяч судозаходов.

Каспий омывает берега Азербайджана, Казахстана, России, Туркменистана и Ирана. Самая протяженная береговая линия – казахстанская - более 2300 километров, а самый крупный город на побережье – столица Азербайджана Баку, где проживает более двух миллионов человек.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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