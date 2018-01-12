В Азербайджане обсуждается создание механизма модернизации страхового рынка

12 января 2018 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается создание механизма модернизации страхового рынка, сообщает в пятницу Палата надзора над финансовыми рынками.

Этот вопрос обсудили в рамках заседания в Палате, прошедшего под председательством исполнительного директора Ибрагима Алышова и посвященного итогам 2017 года и предстоящим задачам.

Участники заседания также обсудили сохранение стабильности макроэкономической ситуации и финансового сектора, обязательства перед потребителями финансовых услуг, оздоровление банковского сектора, развитие рынка ценных бумаг и интеграцию банков на рынки капитала.

В рамках заседания также были обсуждены задачи, стоящие перед Палатой в рамках “Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг” и другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли)

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