В Азербайджане нужно наладить производство автомобильных шин - эксперт (ФОТО)

18 января 2018 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо наладить производство автомобильных шин, сказал во время состоявшейся в четверг пресс-конференции директор Экспертного центра по недвижимому имуществу Рамиль Османлы.

По словам директора, в настоящее время в Азербайджане существует завод по производству шин, но он фактически не действует с момента распада СССР.

"В Азербайджане существует потребность в создании подобного производства, так как шины являются одной из основных частей автомобиля и играют некоторую роль в ценообразовании", - отметил Османлы.

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