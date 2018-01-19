Казахстану необходимо перейти на путь реформ – представитель Всемирного банка (Эксклюзив)

19 января 2018 19:38 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
НПЗ Казахстана с начала 2018 г. отгрузил первые объемы бензина К4
Энергетика 19 января 18:24
«Казахстанско-Китайский Трубопровод» объявляет тендер
Тендеры 19 января 17:55
Всемирный банк готов существенно увеличить свое присутствие в Узбекистане
Бизнес 19 января 17:51
В южной области Казахстана увеличилась площадь пахотных земель
Бизнес 19 января 17:48
Значительно вырос объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
Бизнес 19 января 12:44
Готов ли ВБ финансировать альтернативную энергетику в Азербайджане?
Энергетика 19 января 12:28
В 2018 г. новые международные авиарейсы запустят в Казахстане
Бизнес 18 января 19:25
«Продкорпорация» Казахстана сократила экспорт зерновых
Бизнес 18 января 17:32
Иностранные авиакомпании уходят с рынка Казахстана из-за роста цен
Бизнес 18 января 12:19
В Казахстане более 50 человек погибли при возгорании автобуса (Обновлено)
Казахстан 18 января 11:03
Азербайджан будет экспортировать конину в страны Таможенного союза
Бизнес 18 января 10:51
В Минздраве Казахстана отрицают смертельные случаи от ОРВИ в стране
Казахстан 18 января 10:28
Казахстан проверит иностранные авиакомпании на безопасность полетов
Бизнес 17 января 17:55
Казахстан и США подписали стратегически важные соглашения
Центральная Азия 17 января 16:46
Авиакомпании Казахстана заключили с Boeing соглашения на сумму свыше $1 млрд
Бизнес 17 января 14:32
Производство золота в Казахстане в 2017 году увеличилось
Бизнес 17 января 13:48
Железная дорога Казахстана и General Electric заключили многомиллионные контракты
Бизнес 17 января 12:30
Казахстан и Азербайджан расширяют сотрудничество в налоговой сфере
Бизнес 17 января 10:26