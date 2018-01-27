Евро: новые вершины или неизбежное снижение?

БАКУ /Trend/ - С середины января евро стал стремительно набирать обороты по отношению к доллару на фоне новостей о прогрессе в вопросе формирования правительства Германии.

Курс единой европейской валюты по отношению к доллару за последние две недели укрепился почти на четыре процента, достигнув своего трехлетнего максимума.

При этом рост евро не остановили и осторожные заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). На фоне высказывания Марио Драги о настороженности по поводу укрепления евро, курс единой европейской валюты продолжил рост, который продолжается и в пятницу - евро по данным на 17:38 по бакинскому времени укреплялся по отношению к доллару на 0,35 процента - до 1,244 USD/EUR.

Мнения экспертов по поводу дальнейшей судьбы евро разнятся. Так, эксперты британской консультационной компании Capital Economics считают, что в 2018 году курс евро по отношению к доллару снизится.

“Мы ожидаем, что евро ослабнет по отношению к доллару в 2018 году, несмотря на то, что мы пересмотрели наш среднегодовой прогноз, повысив его с 1,1 USD/EUR до 1,15 USD/EUR. Данный пересмотр отражает тот факт, что в последние месяцы обменный курс евро значительно вырос - до 1,2 USD/EUR. Кроме того, экономические перспективы еврозоны улучшились по сравнению с нашими ожиданиями”, - сказали Trend в компании.

Аналитики компании полагают, что на данный момент финансовые рынки, похоже, намерены рассматривать любые новости как позитивные для евро и как отрицательные для доллара. Но при этом, по их мнению, этот фактор носит временный характер.

“Мы считаем, что евро в скором будущем начнет ослабевать. Во многом данное предположение основано на ожидаемом росте доллара”, - отмечают аналитики.

Аналитики отмечают, что основной причиной роста курса евро по отношению к доллару является не крепкий евро, а слабый доллар - фунт стерлингов вырос по отношению к доллару на 5,1 процента, тогда как евро только на три процента.

Вместе с тем прогнозы компании на 2019 год пессимистичны для доллара.

“Мы ожидаем, что в 2019 году будет несколько иная история. На наш взгляд, доходность 10-летних казначейских облигаций снизится до 2,5 процента, так как цикл ужесточения ФРС заканчивается раньше, чем ожидалось, что является признаком замедления темпов роста экономики США. На этом фоне мы прогнозируем, что курс доллара по отношению к евро упадет до 1,25 доллара за один евро”, - отмечают аналитики Capital Economics.

В свою очередь, как отмечает главный финансовый стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, курс евро к доллару в ближайшее время может повыситься до 1,3 USD/EUR.

“Мы уже пересмотрели наш первоначальный квартальный прогноз с 1,27 USD/EUR до 1,28 USD/EUR. Я начинаю думать, что, если Федеральная резервная система (ФРС) США не выразит беспокойство об инфляционном фронте или статусе доллара на январских и мартовских заседаниях, курс евро к доллару может подняться и до 1,3 USD/EUR”, - сказал Trend Харди, отметив, что больший интерес представляет мартовское заседание ФРС, которое станет первым для нового главы регулятора Джерома Пауэлла.

Харди отмечает, что основной причиной роста курса евро является то, что ЕЦБ рассматривает постепенный отказ от политики количественного смягчения [покупка или взятие в обеспечение финансовых активов для впрыска определенного количества денег в экономику], тогда как ФРС слишком медленно поднимает ключевую ставку.

“Кроме того, в последние годы в ЕС наблюдается большой профицит счета текущих операций, что благоприятно отражается на евро. С другой стороны, существует некоторая озабоченность по поводу того, что доллар ослабнет из-за враждебной торговой политики США. Сегодня Китай пытается избежать использования доллара в торговле со своими партнерами и, следовательно, интерес со стороны центральных банков в Азии и во всем мире к увеличению резервов в долларах снижается. А это был ключевой фактор, который удерживал доллар на более сильной, чем следовало, позиции за последние 20 лет. Все это происходит в то время, когда дефицит бюджета США обещает значительно ухудшиться из-за налоговой реформы Трампа”, - считает Харди.

По словам эксперта, в настоящее время ключевым фактором, который сможет повлиять на пару евро/доллар, является темп повышения ставок ФРС.

“Это ключевой фактор, так как ФРС постепенно переходит на ускорение темпов повышения ставок, и это может поддерживать американскую валюту, а также ужесточать глобальную ликвидность. При этом удорожание евро не так актуально для курса азербайджанского маната, как общий рост цен на нефть и статус доллара”, - отметил Харди.

(Авторы: Ляман Зейналова, Анвар Мамедов)

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