Последние дни Джанет Йеллен: что же ждет доллар?

31 января 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Федеральный комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США объявит итоги своего двухдневного заседания.

Это первое заседание комитета в 2018 году, и внимание участников рынка приковано к решению ФРС по процентным ставкам.

Сегодняшнее заседание можно назвать “проходным”, так как не запланировано традиционное выступление главы ФРС Джанет Йеллен, для которой данное заседание является последним - с февраля ФРС возглавит Джером Пауэлл. Поэтому ожидать сегодня повышения ключевой ставки не следует.

Гораздо более интересным является возможное заявление ФРС о трехкратном повышении ключевой процентной ставки в течение 2018 года. Скорее всего первое повышение ставок мы увидим по итогам мартовского заседания ФРС, а следующие могут прийтись на сентябрьское и декабрьское заседания. Если данное заявление будет сделано, то можно ожидать относительную коррекцию курса доллара, который в последние несколько недель находится на слабых позициях по отношению к ведущим мировым валютам. В частности, пара евро/доллар может снизиться до 1,22-1,23 USD/EUR.

С другой стороны, ФРС может объявить о некотором замедлении темпов ужесточения монетарной политики при новом руководстве. В этом случае можно говорить о дальнейшем укреплении евро - единая валюта Европы может укрепиться до 1,25 USD/EUR и выше.

Учитывая тот факт, что ФРС навряд ли повысит ставку - эксперты оценивают вероятность данного шага в три процента - в ближайшее время давление на азербайджанский манат со стороны доллара еще больше ослабеет. С другой стороны слабый доллар может открыть новые перспективы для нефтяного рынка, который перед заседанием демонстрирует незначительное снижение. Дальнейшее снижение доллара может способствовать новому росту цен на нефть, что весьма положительно скажется на экономических показателях Азербайджана.

Анвар Мамедов, обозреватель Trend

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