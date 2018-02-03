В Казахстане увеличился прожиточный минимум

3 февраля 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Величина прожиточного минимума в Казахстане в январе 2018 года составила 25 879 тенге (80,46 доллара), при том что в декабре 2017 года прожиточный минимум составил 23 471 тенге (72,98 доллара), сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в январе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 18,5 процента.

Стоит также отметить, что цены на продовольственные товары в Казахстане за январь 2018 года увеличились на 0,6 процента.

В структуре прожиточного минимума в прошлом месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы составила 19,8 процента, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,9 процента, фруктов и овощей - 9,9 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4 процента, сахара, чая и специй – два процента.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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