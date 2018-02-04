Минтранс Турции обнародовал дату открытия совместного с Азербайджаном логистического центра

БАКУ /Trend/ - Открытие логистического центра в провинции Карс на северо-востоке Турции, строящегося совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", запланировано на 30 октября текущего года. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве, в настоящее время продолжаются работы по строительству логистического центра в Карсе.

"Порядка 40 процентов работ по строительству логистического центра в Карсе завершено", - сказали в министерстве.

Напомним, что ранее в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщили Trend, что под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых территория в 170 тысяч квадратных метров будет отведена под амбар. Ежегодно через центр будет возможно транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

В министерстве также отметили, что на территории логистического центра будут построены железнодорожные линии протяженностью в 16 километров, и этот участок будет подсоединен к железной дороге Карс-Эрзурум.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс с целью ознакомления с ходом строительных работ в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс.

30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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