Стартует выплата компенсаций последним незастрахованным вкладчикам азербайджанского Gandjabank

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) с 12 февраля приступает к выплате компенсаций незастрахованным вкладчикам ОАО Gandjabank, являющимися последними в очереди, говорится в сообщении Фонда, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, выплата будет осуществляться в безналичной форме.

Выплата компенсаций будет происходить в административном здании ликвидированного Gandjabank по адресу город Гянджа, проспект Ататюрка, 260.

Как ранее сообщал Trend, экс-глава Фонда Азад Джавадов, общее число незастрахованных физических и юридических лиц в Gandjabank превышает 500 человек.

Лицензия Gandjabank была отозвана решением Центрального банка Азербайджана в январе 2016 года в связи с тем, что совокупный капитал банка не соответствовал требованиям ЦБА [50 миллионов манатов], и он не мог выполнить своих обязательств перед кредиторами.

Решением Бакинского административно-экономического суда №1 от 15 февраля позапрошлого года банк был объявлен банкротом, и здесь началась процедура банкротства. Ликвидатором банка назначен ADIF.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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