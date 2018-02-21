В Казахстане будет введен единый сельскохозяйственный налог

21 февраля 2018 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Казахстана введет в стране единый сельскохозяйственный налог. Об этом в среду сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев в ходе круглого стола по вопросам приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса (АПК) на 2017-2021 годы в Сенате парламента Казахстана.

«В части совершенствования налогообложения сельхозпроизводителей министерство по предложению бизнеса будет проводить работы по введению единого сельхозналога (ЕСН). Такой режим налогообложения позволит упростить сложный налоговый учет для товаропроизводителей и, как следствие, приведет к снижению доначислений штрафов и пени со стороны налоговых органов», - сказал Арман Евниев, передают казахские СМИ.

По словам вице-министр, это позволит сельхозпроизводителям справляться с налоговым учетом без бухгалтера.

«Все должно быть просто, понятно, чтобы любой товаропроизводитель мог с этим справиться без помощи бухгалтера. Также перед нами стоят препятствия по налогообложению сельхозкооперативов, включающее и налогообложение внутренних транзакций, и вопросы исключения налогообложения прибыли сельхозкооперативов, распределяемой между его участниками», - добавил Арман Евниев.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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