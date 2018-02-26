Азербайджанский банк открыл подписку на новую эмиссию акций

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский AGBank открыл абонентскую подписку на новую эмиссию акций, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник

AGBank увеличивает уставной капитал на семь миллионов манатов путем выпуска 3,5 миллиона простых именных акций номинальной стоимостью два маната каждая. Акции были зарегистрированы Палатой надзора над финансовыми рынками 14 февраля.

Акции будут размещены на Бакинской фондовой бирже посредством ЗАО "Инвестиционная компания Unicapital". Абонентская подписка будет производиться с 26 февраля по 26 мая 2018 года. В ней могут участвовать как инвесторы-резиденты, так и инвесторы-нерезиденты.

После эмиссии уставной капитал банка достигнет 109,2 миллиона манатов. До конца 2018 года банк планирует увеличить уставной капитал до 125 миллионов манатов.

AGBank действует в Азербайджане с 1992 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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