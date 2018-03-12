Туркменистан активно интрегрируется в международную транспортную систему

12 марта 2018 14:56 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Актуальной задачей для Туркменистана является активная интеграция в международную транспортную систему, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании, пишет газета "Ватан".

Президент отметил, что для этого в стране возведены оснащённые новейшим оборудованием аэровокзальные комплексы и железнодорожные станции, проложены новые и модернизированы имеющиеся стальные магистрали и автобаны, построены инженерные сооружения.

"Предпринимаемые Туркменистаном меры по возрождению Великого Шёлкового пути в контексте ускоренного формирования современной транспортно-транзитной логистической инфраструктуры, системы связи и телекоммуникаций придали мощный импульс не только развитию отечественного народнохозяйственного комплекса, но и экономики стран региона", - сказано в материале.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости внедрения передовых технологий, обмена опытом, полезными инновационными наработками с зарубежными партнёрами.

Ключевыми звеньями транснациональных транспортных коридоров призваны стать железные дороги Казахстан–Туркменистан–Иран и Туркменистан–Афганистан–Таджикистан, аэропорты в Ашхабаде и велаятах (областях), скоростные автомагистрали, мосты через Амударью, международный морской порт города Туркменбаши, другие объекты, которые уже введены в строй и сооружаются в стране.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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