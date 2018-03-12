Между Азербайджаном и Индией откроется прямое авиасообщение

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Индия обсуждают открытие прямого авиарейса, заявил на пресс-конференции в понедельник посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

По его словам, уже завтра с этой целью в Баку прибудет делегация из Индии, которая проведет переговоры с ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Прямые рейсы будут способствовать повышению туристического потока между странами и развитию деловых отношений. Переговоры в этом направлении ведутся, однако только на начальном уровне" -, отметил дипломат.

Ранее в интервью Trend посол сообщил, что помимо регулярного авиасообщения с предпринимателями также обсуждаются возможности запуска коммерческих рейсов. "Это, конечно, будет зависеть от разработки недорогих пакетов в соответствии с потребностями туристов", - отметил Рана.

(Автор: Илькин Шафиев)

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