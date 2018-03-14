Порт Актау огласил объемы экспорта зерна

БАКУ /Trend/ - Казахстан экспортировал свыше 166 тысяч тонн зерна через порт Актау в январе-феврале 2018 года, передают казахстанские СМИ.

По данным Комитета статистики минэкономики Казахстана, валовой сбор ячменя в стране по итогам уборочной кампании 2017 года составил 3,3 миллиона тонн, что на 2,3 процента выше показателя предыдущего года и является историческим максимумом для данной культуры.



Валовой сбор пшеницы составил 14,8 миллиона тонн, что лишь на 1,2 процента уступает показателю годом ранее. При этом средняя урожайность казахстанской пшеницы в 2017 года достигла 12,4 центнеров с гектара, превысив на 16 процентов, средний показатель за последние пять лет.

Всего в Казахстане в 2017 году было собрано 20,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 13,4 центнеров с гектара, что практически соответствует показателям уборочной кампании 2016 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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