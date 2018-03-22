В России допустили возможность обмена криптовалют на рубли

22 марта 2018 12:20 (UTC+04:00)

Председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает, что во втором чтении законопроектов о цифровых финансовых активах и краудфандинге в них может быть прописана возможность обмена криптовалют на рубли, сообщает в четверг РИА Новости.

"В ходе чтения во втором чтении допускаем (все таки и вопрос обращения будет, скажем так, более прописан), что цифровые операторы цифровых активов — цифровые обменники — получат право покупать и продавать криптовалюту за рубли, за иностранные валюты. Но это тема для дискуссии", — рассказал он в ходе Blockchain Breakfast, организованного международной децентрализованной ассоциацией по криптовалютам и блокчейну IDACB.

Аксаков также не исключил, что в названии законопроекта о цифровых финансовых активах может быть убрано слово "финансовых". "Не исключено, что уберем слово финансы из финансовых активов. Пока это вопрос дискуссии", — отметил он.

Законопроекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге были внесены в Госдуму группой парламентариев 20 марта. Аксаков тогда сообщил, что принять их планируется в мае-июне.

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