Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана вновь превысил предложение

27 марта 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана во вторник принял у банков на депозитном аукционе 200 миллионов манатов, сообщает ЦБА.

Согласно сообщению, спрос на аукционе составил 972,7 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

(Автор: Анвар Мамедов)

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