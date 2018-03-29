Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли в 2 раза

29 марта 2018 11:11 (UTC+04:00)

Сегодня в Астане на IV Съезде «Жас Отан» (молодёжное крыло правящей партии «Нур Отан») заместитель председателя правления «Kazakh Invest» Рустам Исатаев рассказал о темпах привлечения инвестиций в обрабатывающий сектор. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

«Около 70 процентов всех инвестиций, которые привлечены в Казахстан, были направлены в горнодобывающий сектор. Благодаря процессу индустриализации, с 2006 года удалось в 2 раза увеличить долю инвестиций в обрабатывающий сектор. Если говорить цифрами, то раньше это было 7 процентов, а сейчас в обрабатывающий сектор направляется около 15 процентов от общего объема иностранных инвестиций. То есть, результат есть», - отметил Рустам Исатаев, выступая на секционном заседании «Сделано в Казахстане».

Так, если с 2005 по 2010 годы общий объем иностранных инвестиций составил около 6 млрд долларов, то по итогам 7 лет реализации Программы индустриализации с 2010 по 2016 годы было привлечено порядка 25 млрд долларов.

Рустам Исатаев подчеркнул, что «Kazakh Invest» оперативно решает вопросы инвесторов.

«Национальная компания «Kazakh Invest» наделена высоким статусом, в первую очередь для того, чтобы практически в ручном режиме помогать каждому инвестору преимущественно в обрабатывающих секторах, IT-технологиях, секторе туризма и др. То есть каждый проект индивидуально доводить до конца и решать проблемы инвесторов на всех уровнях», - отметил спикер.

«Практически еженедельно на уровне Премьер-Министра, который является председателем Совета директоров «Kazakh Invest», заслушиваются крупные проекты и решаются все оперативные вопросы, начиная от подведения земли, выдачи виз и так далее. То есть за эти годы мы увидели в два раза прогресс, но мы намерены и дальше наращивать темп», - заключил заместитель председателя правления «Kazakh Invest».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Из нефти казахстанского месторождения произведено 1,5 млн. тонн серы
Энергетика 09:29
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 28 марта 15:17
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на модификацию систем загазованности
Тендеры 28 марта 14:39
В Казахстане планируют освоить 4 нефтяных месторождения
Энергетика 28 марта 12:55
Индикатор рынка межбанковских депозитов остается стабильным
Бизнес 28 марта 10:30
Увеличился объем инвестиций в сельское хозяйство Казахстана
Бизнес 28 марта 10:07
Казахстан огласил объем доходов от продажи госсобственности
Бизнес 27 марта 20:53
Казахстанский тенге продолжает дорожать по отношению к доллару США
Бизнес 27 марта 16:54
Китай планирует сократить маршрут транспортировки грузов в Азербайджан
Бизнес 27 марта 15:37
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 27 марта 13:09
Астана вошла в рейтинг глобальных финансовых центров
Бизнес 27 марта 11:50
Главы МИД государств Центральной Азии встретились с верховным представителем ЕС
Узбекистан 27 марта 10:44
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 27 марта 10:31
Китай увеличит импорт продукции из Казахстана
Бизнес 27 марта 09:56
Генсек ЮНВТО: У Казахстана - безграничные возможности для приключенческого туризма
Казахстан 27 марта 01:20
Доход казахстанской нефтяной компании «КазМунайГаз» увеличился
Бизнес 26 марта 18:01
«КазМунайГаз» увеличил добычу нефти и газа
Энергетика 26 марта 17:58
В Казахстане будут отслеживать транзакции налогоплательщиков с помощью Blockchain
Казахстан 26 марта 16:58