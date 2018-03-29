Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли в 2 раза

Сегодня в Астане на IV Съезде «Жас Отан» (молодёжное крыло правящей партии «Нур Отан») заместитель председателя правления «Kazakh Invest» Рустам Исатаев рассказал о темпах привлечения инвестиций в обрабатывающий сектор. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

«Около 70 процентов всех инвестиций, которые привлечены в Казахстан, были направлены в горнодобывающий сектор. Благодаря процессу индустриализации, с 2006 года удалось в 2 раза увеличить долю инвестиций в обрабатывающий сектор. Если говорить цифрами, то раньше это было 7 процентов, а сейчас в обрабатывающий сектор направляется около 15 процентов от общего объема иностранных инвестиций. То есть, результат есть», - отметил Рустам Исатаев, выступая на секционном заседании «Сделано в Казахстане».

Так, если с 2005 по 2010 годы общий объем иностранных инвестиций составил около 6 млрд долларов, то по итогам 7 лет реализации Программы индустриализации с 2010 по 2016 годы было привлечено порядка 25 млрд долларов.

Рустам Исатаев подчеркнул, что «Kazakh Invest» оперативно решает вопросы инвесторов.

«Национальная компания «Kazakh Invest» наделена высоким статусом, в первую очередь для того, чтобы практически в ручном режиме помогать каждому инвестору преимущественно в обрабатывающих секторах, IT-технологиях, секторе туризма и др. То есть каждый проект индивидуально доводить до конца и решать проблемы инвесторов на всех уровнях», - отметил спикер.

«Практически еженедельно на уровне Премьер-Министра, который является председателем Совета директоров «Kazakh Invest», заслушиваются крупные проекты и решаются все оперативные вопросы, начиная от подведения земли, выдачи виз и так далее. То есть за эти годы мы увидели в два раза прогресс, но мы намерены и дальше наращивать темп», - заключил заместитель председателя правления «Kazakh Invest».

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