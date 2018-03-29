Bank Respublika удостоен награды "Банк-лидер по услугам электронного банкинга"

БАКУ /Trend/ - В рамках ежегодного конкурса в целях поощрения и стимулирования безналичных платежей по итогам 2017 года Центральный банк и Ассоциация банков Азербайджана вновь присудили Bank Respublika первое место в номинации "Банк-лидер по услугам электронного банкинга".

Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Кроме того, Bank Respublika занял второе место в номинации "Банк-лидер по безналичным платежам" и третье место в номинации "Банк-лидер по инфраструктуре бесконтактных POS-терминалов".

Для обеспечения клиентов оперативными и удобными видами услуг Bank Respublika продолжает работу над разработкой новых проектов по электронному банкингу.

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