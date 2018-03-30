В Таджикистане состоялось открытие крупнейшего мукомольного комбината в стране

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего рабочего визита в города и районы Согдийской области принял принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию второй линии по производству муки на базе ООО «Анхор» в городе Бустон, передают в пятницу таджикские СМИ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на входе ООО «Анхор» была организована выставка промышленной продукции предприятий Согдийской области.

В ходе ознакомления с деятельностью предприятия президенту сообщили, что ежесуточно предприятие способно переработать 380 тонн пшеницы. Новый мукомольный завод является крупнейшим предприятием-производителем муки в республике.

До сдачи в эксплуатацию нового предприятия по производству муки ООО «Анхор» перерабатывал в сутки 120 тонн пшеницы и поставлял на рынок муку маркировок «Зарзамин», «Бехтарин» и «Махсус»

Со сдачей в эксплуатацию новой производственной линии, мощность предприятия составляет 500 тонн пшеницы в сутки.

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