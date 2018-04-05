Активы банковского сектора Азербайджана незначительно выросли

5 апреля 2018 11:39 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
За год банки Азербайджана увеличили совокупную прибыль почти втрое
Бизнес 12:03
Cybernet разработает ПО для госреестра обременений движимого имущества в Азербайджане
ИКТ 28 марта 10:31
TOP-10 СК Азербайджана формируют свыше 92% выплат на страховом рынке
Бизнес 23 марта 14:22
Более 60% сборов на страховом рынке Азербайджана пришлось на 2 компании
Бизнес 23 марта 13:52
Рынок non-life-страхования Азербайджана незначительно вырос
Бизнес 23 марта 11:18
Рынок life-страхования Азербайджана вырос вдвое
Бизнес 23 марта 10:55
Рынок страхования Азербайджана вырос на четверть
Бизнес 19 марта 17:24
Какие банки в Азербайджане будут работать на праздник Новруз? (СПИСОК)
Бизнес 16 марта 19:29
Ибрагим Алышов: Банки Азербайджана частично восстановили функцию финансового посредничества (ФОТО)
Бизнес 14 марта 18:33
IT-инфраструктура финансовых учреждений Азербайджана будет стандартизирована
ИКТ 13 марта 16:20
В Азербайджане предлагаются преференции для выходящих на биржу компаний
Бизнес 6 марта 17:52
Проекты ликвидированного DemirBank по линии Нацфонда поддержки предпринимательства будут переданы другим банкам
Бизнес 6 марта 14:42
Финрегулятор о процессе консолидации на банковском рынке Азербайджана
Бизнес 6 марта 13:00
Палата финнадзора Азербайджана примет новые регулятивные правила для банков
Бизнес 6 марта 12:20
Предпринимателям Азербайджана нужно использовать альтернативные фининструменты - Палата
Бизнес 6 марта 11:54
Финрегулятор о сроках начала работы в Азербайджане реестра движимого имущества
Бизнес 6 марта 10:58
Число банковских работников в Азербайджане незначительно выросло
Бизнес 5 марта 15:43
Капитализация банковского сектора Азербайджана за год значительно увеличилась
Бизнес 5 марта 14:40