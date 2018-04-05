Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет

5 апреля 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 726,99 миллиона манатов, что на 27,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщает в четверг ГТК.

При этом отчисления за март составили 281,24 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 74,42 миллиона манатов, НДС - 189,76 миллиона манатов, акцизов - 14,24 миллиона манатов, дорожного налога - 2,82 миллиона манатов.

По сравнению с мартом 2017 года поступления от таможенных пошлин выросли на 35,2 процента, от НДС - на 36,1 процента, акцизов – в 2,83 раза, дорожного налога – на 4,7 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 2,43 миллиарда манатов.

Официальный курс на пятое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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