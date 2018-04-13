В Узбекистане начнет действовать новая СЭЗ

13 апреля 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане появится новая свободная экономическая зона (СЭЗ) «Сирдарё», сообщают узбекские СМИ.

Она будет создана на базе филиала свободной экономической зоны "Джизак" в Сырдарьинской области и территории малой промышленной зоны в городе Янгиер.

Срок функционирования новой СЭЗ составит 30 лет с возможностью его последующего продления. Все это время здесь будут действовать особые налоговые и таможенные режимы.

Все предприятия СЭЗ в зависимости от объема инвестиций освободят на разные сроки от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды.

Так, например, если инвестор вложит от 300 тысяч до 3 миллионов долларов, то получит льготы на три года, от 3 до 5 миллионов долларов — на пять лет, от 5 до 10 миллионов долларов — на семь лет, от 10 миллионов долларов — на десять лет.

Кроме того, инвесторы будут освобождены на весь период деятельности СЭЗ от уплаты таможенных платежей на завозимое сырье, материалы и комплектующие изделия в части продукции, направленной на экспорт.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил до середины июня 2018 года разработать "дорожную карту" по размещению на территории СЭЗ "Сирдарё" производств по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий с учетом имеющихся минерально-сырьевых ресурсов Сырдарьинской области.

Напомним, что в Узбекистане сегодня действует 17 свободных экономических зон. В них было реализованы 69 проектов на общую сумму 512 миллионов долларов. Три из них были созданы за последние два месяца. Это СЭЗ "Сирдарё", "Спорт" и "Балик ишлаб чикарувчи".

(Автор: Али Мустафаев)

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