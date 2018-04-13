Как стать владельцем престижного автомобиля, оплатив 15% его стоимости (ФОТО)

Вновь стартовали в Азербайджане продажи седана Alsvin V7 от крупнейшего китайского производителя Changan.

Changan Alsvin V7 азербайджанской аудитории был представлен в сентября 2017 года в городе Гянджа в новом дилерском центре Sirena Motors. Буквально за очень короткий срок количество клиентов дилерских центров Sirena Motors расширилось с началом продаж Alsvin V7.

В своём сегменте седан Alsvin V7 сразу вырвался в лидеры по нескольким показателям.

Самое первое, что можно сказать об этом автомобиле, это конечно же совершенный дизайн как интерьера, так и экстерьера.

Во всех отношениях опередивший другие автомобильные бренды в своём сегменте в Азербайджане, Changan Alsvin V7 продаётся с заводской гарантией 120 000 км.

Для покупки седана ещё и денежные затраты не очень большие. Оплатив первоначальный взнос всего 15 процентов от стоимости автомобиля, покупатель становится владельцем престижного автомобиля.

Sirena Motors в Азербайджане является единственным официальным дистрибьютором марки Changan. Компания продаёт автомобили по пятилетней облегчённой лизинговой программе. На проданные автомобили действует пятилетняя либо на 120 000 км гарантия.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 1630 либо на сайте www.sirenamotors.az.

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