В Алматинской области Казахстана намерены запустить сборку узбекской сельхозтехники

БАКУ /Trend/ - В Алматинской области Казахстана может открыться цех по сборке узбекской сельхозтехники.

Об этом стало известно в ходе бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Казахстана и Узбекистана, передают казахстанские СМИ.

Сотрудники 19-ти казахстанских компаний промышленного сектора провели переговоры с представителями 60-ти узбекских предприятий. Встреча прошла в рамках Дней Алматинской области в Узбекистане. Участники презентовали инвестиционные возможности своих регионов.

В первом региональном бизнес-форуме, организованном посольством Казахстана в Узбекистане, приняли участие более ста представителей деловых кругов обеих стран.

Делегаты отметили, что экономическое сотрудничество между Алматинской областью и Узбекистаном расширяется. Внешнеторговый оборот за 2017 год превысил 36 миллионов долларов. Казахстан экспортирует в Узбекистан металлоизделия и сельхозпродукцию. Перечень продуктов, импортируемых Казахстаном из Узбекистана, включает минеральные удобрения, фрукты и овощи.



“Заводы по производству сельхозтехники очень востребованы. Нам предлагают очень хорошие преференции по оплате, сервисному обслуживанию”, - отметили узбекские предприниматели.

Представители казахстанских компаний, в свою очередь, подчеркнули намерение увеличить количество казахстанской продукции на узбекском рынке.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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