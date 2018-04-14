В Алматинской области Казахстана намерены запустить сборку узбекской сельхозтехники

14 апреля 2018 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Алматинской области Казахстана может открыться цех по сборке узбекской сельхозтехники.

Об этом стало известно в ходе бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Казахстана и Узбекистана, передают казахстанские СМИ.

Сотрудники 19-ти казахстанских компаний промышленного сектора провели переговоры с представителями 60-ти узбекских предприятий. Встреча прошла в рамках Дней Алматинской области в Узбекистане. Участники презентовали инвестиционные возможности своих регионов.

В первом региональном бизнес-форуме, организованном посольством Казахстана в Узбекистане, приняли участие более ста представителей деловых кругов обеих стран.

Делегаты отметили, что экономическое сотрудничество между Алматинской областью и Узбекистаном расширяется. Внешнеторговый оборот за 2017 год превысил 36 миллионов долларов. Казахстан экспортирует в Узбекистан металлоизделия и сельхозпродукцию. Перечень продуктов, импортируемых Казахстаном из Узбекистана, включает минеральные удобрения, фрукты и овощи.

“Заводы по производству сельхозтехники очень востребованы. Нам предлагают очень хорошие преференции по оплате, сервисному обслуживанию”, - отметили узбекские предприниматели.

Представители казахстанских компаний, в свою очередь, подчеркнули намерение увеличить количество казахстанской продукции на узбекском рынке.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Казахстан изучает опыт Норвегии в области развития инноваций и технологий
Бизнес 12:42
Какие факторы мешают ведению бизнеса в Узбекистане?
Бизнес 10:54
Оглашены сроки завершения модернизации крупного казахстанского НПЗ
Энергетика 10:29
В Казахстане произведены новые кадровые назначения
Казахстан 10:25
Президент Узбекистана поручил расширить масштаб электронной торговли
Бизнес 13 апреля 20:42
В Казахстане увеличилась добыча нефти
Бизнес 13 апреля 18:21
Узбекистан реформирует систему таможенного контроля
Бизнес 13 апреля 18:14
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 13 апреля 15:35
Kazakh Invest провела переговоры с международными инвесторами в Дубае
Бизнес 13 апреля 14:49
В Узбекистане начнет действовать новая СЭЗ
Бизнес 13 апреля 12:56
Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан
Энергетика 13 апреля 11:42
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана близок к новому рекорду стабильности
Бизнес 13 апреля 11:26
Парламентарии Кыргызстана и Узбекистана обсудили расширение двусторонних отношений
Узбекистан 13 апреля 10:31
Объем внешнеторгового оборота Казахстана увеличился
Бизнес 13 апреля 10:31
Казахстанский тенге резко подешевел по отношению к доллару США
Бизнес 12 апреля 18:33
Между Алматы и Ригой открывается прямой авиарейс
Казахстан 11 апреля 22:46
Россия и Узбекистан договорились об увеличении частот для авиаперевозчиков
Узбекистан 11 апреля 22:42
Президентские выборы в Азербайджане прошли открыто, демократически и согласно всем международным стандартам - узбекская делегация
Политика 11 апреля 20:24