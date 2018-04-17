ЕС поможет Азербайджану в разработке встречных мер против уклонения от налогов (ФОТО) (версия 2)

"Один из таких вызовов - трансфертные цены. Существуют различные схемы решения подобных вопросов. Азербайджан все больше и больше интегрируется в мировую экономику. Поэтому контроль трансфертных цен стоит на повестке дня и для решения вопроса нам необходим большой опыт", - сказал Джаббаров.