ЕС поможет Азербайджану в разработке встречных мер против уклонения от налогов (ФОТО) (версия 2)

17 апреля 2018 13:19 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Новый твиннинг-проект при поддержке Европейского союза (ЕС) поможет Азербайджану повысить административный потенциал в налоговой сфере, сказал во вторник министр налогов страны Микаил Джаббаров на презентации твиннинг-проекта "Поддержка министерства налогов при определении трансфертных цен и разработки встречных мер против уклонения от налогов".
По его словам, в условиях все более растущей глобализации и усиливающейся роли транснациональных корпораций мировая экономика сталкивается с новыми вызовами, многие из которых создают опеределенные сложности для работы налоговых органов.
"Один из таких вызовов - трансфертные цены. Существуют различные схемы решения подобных вопросов. Азербайджан все больше и больше интегрируется в мировую экономику. Поэтому контроль трансфертных цен стоит на повестке дня и для решения вопроса нам необходим большой опыт", - сказал Джаббаров.
Он отметил, что Еврокомиссия положительно отреагировала на инициативу Азербайджана о запуске твиннинг-проекта.
"Был проведен соответствующий тендер и твининг-партнерами Азербайджана выбраны греческая налоговая администрация и греческий Международный и Европейский экономический правовой центр. Они и разработали данный проект", - отметил министр.
Джаббаров также добавил, что ранее министерство успешно реализовало три совместных с ЕС твиннинг-проекта.
Посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, в свою очередь, отметил, что стоимость проекта составляет 1,2 миллиона евро, а его реализация займет 24 месяца.
(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Обнародованы сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном
Политика 12:57
Азербайджан облегчит налогообложение бизнеса (ФОТО)
Бизнес 12:04
ЕС поможет Азербайджану в разработке встречных мер против уклонения от налогов (ФОТО)
Бизнес 11:20
Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии
Европа 16 апреля 16:00
Евросоюз обеспокоен возможностями ряда стран совершать кибератаки
Европа 16 апреля 13:43
ЕС призвал Россию и Иран предотвратить применение "химоружия" в Сирии
Европа 14 апреля 15:20
Туск прокомментировал удары западных стран по Сирии
Европа 14 апреля 11:13
ЕС распространил заявление по президентским выборам в Азербайджане
Политика 13 апреля 11:22
Беларусь и Португалия создадут комиссию по экономическому сотрудничеству
Беларусь 13 апреля 10:57
Eurocontrol подтвердил уведомление о риске в Средиземноморье
США 11 апреля 12:22
Главы МИД ЕС вновь рассмотрят "дело Скрипаля"
Европа 10 апреля 17:35
Еврокомиссар рассказал об источниках финансирования террористов в ЕС
Европа 9 апреля 20:43
Россия выступает против дальнейшего обострения отношений с ЕС
Россия 5 апреля 11:34
ЕС отказался выполнять требование США по ядерной сделке с Ираном
Ядерная программа 5 апреля 09:58
ЕС выделил для помощи беженцам в Греции 180 млн евро
Европа 3 апреля 06:11
Посол Евросоюза в Грузии: Никто не желает останавливать безвизовый режим
Грузия 29 марта 09:15
Граждане Грузии за год съездили в Европу 250 тысяч раз
Грузия 28 марта 15:00
В МИД Грузии создается Генеральный директорат евроинтеграции
Грузия 28 марта 09:27