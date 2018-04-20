В Азербайджане стартует последний этап выплаты компенсаций вкладчикам Кавказского банка развития

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) с 23 апреля приступит к выплате компенсаций незастрахованным вкладчикам ОАО "Кавказский банк развития", являющимися последними в очереди.

Выплаты осуществляются в безналичной форме. Процесс будет проходить в административном здании ADIF по адресу: город Баку, проспект Бабека, 16.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию Кавказского банка развития 27 января 2016 года из-за несоответствия его совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Кавказский банк развития был учрежден в 1997 году.

Официальный курс на 20 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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