Активы пенсионного фонда Казахстана выросли в I квартале 2018 года

В I квартале 2018 года пенсионные активы Казахстана выросли на 193 миллиардов тенге и на 1 апреля 2018 года составили 7,97 триллиона тенге. Основная доля - порядка 98 процентов - всех пенсионных накоплений сформирована за счет обязательных пенсионных взносов. Об этом сообщили на пресс-конференции руководства ЕНПФ в Алматы, передает МИА «Казинформ».

За отчетный квартал открыто 92,2 тысяч ИПС. Средний взнос на индивидуальный пенсионный счет составил 15 700 тенге.

Сумма чистого инвестиционного дохода за первые три месяца 2018 года составила 66 миллиарда тенге. Доходность в годовом выражении (март 2017 года - март 2018 года) доходность составляет 8 процентов при инфляции за аналогичный период 6,6 процента.

За январь-март 2018 года, по данным пресс-службы, сумма выплат из ЕНПФ составила 72,4 миллиарда тенге, в том числе переводы в страховые организации 3,9 миллиарда тенге. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года сумма выплат из ЕНПФ составила 77,35 миллиарда тенге, в том числе переводы в страховые организации 6,04 миллиарда тенге.

«В первом квартале 2018 года была продолжена работа по улучшению качества оказываемых услуг населению. На 1 апреля 2018 года на сайте ЕНПФ с момента запуска сервиса около 2298 человек открыли ИПС онлайн, около 987 получателей подали заявление на выплаты, около 11 754 человека внесли изменения в свои реквизиты и около 4155 вкладчиков сменили способ получения выписки с ИПС на интернет-информирование.

Кроме того, за три месяца 2018 года по вопросам пенсионного обеспечения ЕНПФ провел на предприятиях и в организациях более 4,8 тысяч презентаций, в которых приняло участие более 152 тысяч человек», - сказала председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

27 марта 2018 года ЕНПФ реализовал еще одну инициативу - День открытых дверей, в котором приняли участие около 4806 человек. ЕНПФ проводит Дни открытых дверей ежеквартально.

«Количество пользователей электронными способами информирования выросло с начала года на 294,7 тысяч человек. На 1 апреля 2018 года более 5 миллионов человек в качестве способа получения информации о состоянии пенсионного счета выбрали электронный способ информирования. Так, более 823 тысяч человек получают выписки на электронный адрес и более 4,2 миллиона имеют возможность получать информацию посредством сайта или мобильного приложения для смартфонов и планшетов, функционирующих на разных операционных системах», - отметила председатель правления.

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