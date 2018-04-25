Россия является ведущим торговым партнёром Узбекистана - зампред ТПП

25 апреля 2018 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия на сегодняшний день является ведущим торговым партнёром Узбекистана. Об этом, как передаёт в среду Sputnik Узбекистан, заявил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислам Жасимов на пресс-конференции, посвященной первой международной промышленной выставке Expo-Russia Uzbekistan 2018 в Ташкенте.

«Сегодня Россия — ведущий партнер Узбекистана, интерес республики к российскому рынку также растет. В развитии отношений двух стран большую роль играют торгово-промышленные палаты. За прошлый год узбекские предприниматели побывали в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Башкортостане. В свою очередь республика принимала коллег из Татарстана, Пензенской и Липецкой областей и из Санкт-Петербурга. Сейчас в Узбекистане работает 961 предприятие с участием российского капитала», — заявил Жасимов.

Напомним, что Expo-Russia Uzbekistan 2018 проходит в Ташкенте с 25 по 27 апреля. В рамках конференции планируются круглые столы, переговоры между компаниями и предприятиями, подписание договоров и контрактов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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