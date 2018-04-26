Официальный курс маната к мировым валютам на 26 апреля (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,07 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют 26.04.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 2.07 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2875 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0839 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8463 1 бразильский реал 1 BRL 0.4878 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1367 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1575 1 чешская крона 1 CZK 0.0813 1 чилийский песо 1 CLP 0.2814 1 китайский юань 1 CNY 0.2688 1 датская крона 1 DKK 0.2779 1 грузинский лари 1 GEL 0.6872 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0254 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.3706 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0122 100 иранских риалов 100 IRR 0.0037 1 шведская крона 1 SEK 0.199 1 швейцарский франк 1 CHF 1.73 1 израильский шекель 1 ILS 0.4731 1 канадский доллар 1 CAD 1.3244 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6524 1 казахский тенге 1 KZT 0.0052 1 киргизский сом 1 KGS 0.0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1124 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4335 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0901 1 молдавская лея 1 MDL 0.103 1 египетский фунт 1 EGP 0.096 1 норвежская крона 1 NOK 0.2136 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0209 1 польский злотый 1 PLN 0.4892 1 российский рубль 1 RUB 0.0273 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2808 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4554 1 турецкая лира 1 TRY 0.4166 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0572 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1912 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0648 100 японских иен 100 JPY 1.5549 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2003

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