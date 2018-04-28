Счётная палата Кыргызстана выявила крупные нарушения в "Кыргызтелекоме"

28 апреля 2018 15:18 (UTC+04:00)

Счетной палатой Кыргызстана по итогам проведенного планового аудита деятельности ОАО «Кыргызтелеком» за 2016 год выявлено финансовое нарушение в виде дивидендов на государственный пакет акций на 17,09 миллиона сомов, сообщает ИА "Кабар".

Аудитом установлено, что правлением ОАО «Кыргызтелеком» задолженность ООО «Сатурн-Онлайн» (Таджикистан) в размере 75,68 миллиона сомов, до судебного решения о банкротстве вышеуказанной компании, признается безнадежной и включается в «Резерв по безнадежным долгам», а затем по разделу «Накладные расходы» относятся к затратам «Кыргызтелекома» за 2016 год.

Тем самым, прибыль ОАО занижена на 75,68 миллиона сомов. Соответственно, не начислены дивиденды акционерам на 18,92 миллиона сомов, в том числе дивиденды Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве КР и Социальному фонду КР - 17,09 миллиона сомов.

Установленные резервы и потери бюджета составили 201,7 тысяч сомов. Также выявлены прочие нарушения на 19,6 тысяч сомов.

По итогам аудита руководству ОАО «Кыргызтелеком» дано предписание о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе.

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