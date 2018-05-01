NIKOIL Bank установил новый банкомат

1 мая 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расширение сети АТМ (банкоматов) - одно из основных направлений реализации программы по улучшению услуг для клиентов NIKOIL Bank. Для удобства жителей города Баку NIKOIL Bank установил новый банкомат по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Шарифзаде 181, в магазине Embawood, сообщает банк во вторник.

В данном банкомате, как и во всех остальных, работающем по принципу 7/24, клиенты банка могут осуществить операции по снятию наличных средств в национальной валюте и долларах США, получению выписок со счетов, Card to Card и активизацию услуги 3D Secure. Следует отметить, что все активные держатели пластиковых карт банка были информированы о новом АТМ посредством SMS-рассылки.

NIKOIL Bank и впредь намерен расширять сеть своих АТМ и размещать их в самых удобных точках как столицы, так и в регионах.

NIKOIL Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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Azernews Newspaper
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