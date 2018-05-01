Индекс Республиканской фондовой биржи "Тошкент" незначительно вырос

1 мая 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 1 мая вырос на 0,01 пункта по сравнению с предыдущим днём, составив 1 023,99 пункта.

На начало торгов индекс был равен 1 023,98 пункта, к 10:37 по ташкентскому времени снизился до 1 023,70 пункта, после чего в 12:43 вырос до 1 023,99 пункта. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано сегодня, наименьшее (1 023,98 пунктов) - 30 апреля.

С начала недели на бирже «Тошкент» было реализовано свыше 1,59 миллиона ценных бумаг стоимостью в 1,60 миллиарда сумов.

Официальный курс на 1 мая составляет 8068,20 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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