КТЖ продала акции АО «Транстелеком»

3 мая 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания «Қазақстан темір жолы» продала 26 процентов доли участия и минус 1 акцию в АО «Транстелеком» на сумму 9,4 миллиарда тенге, сообщает в пресс-служба Фонда «Самрук-Қазына».

Продажа акций «Транстелекома» осуществлялась посредством открытого двухэтапного конкурса и была согласована с Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Казахстана.

Название компании-покупателя пока не разглашается.

На первом этапе потенциальные покупатели прошли квалификационный отбор. В ходе второго этапа конкурса прошедшие отбор претенденты представили свои ценовые предложения. Договор о купле-продаже акций заключен, и в течение 90 календарных дней покупатель обязуется оплатить соответствующую сумму.

Покупатель акций «Транстелекома» по условиям договора купли-продажи должен сохранить профиль деятельности компании, а также обеспечить исполнение обязательств по действующему коллективному договору.

У АО «НК «Қазақстан темір жолы» осталось 25 процентов плюс 1 акция, которые позволяют влиять на отдельные решения, принимаемые общим собранием акционеров АО «Транстелеком».

АО «Транстелеком» — один из крупнейших операторов связи Казахстана, специализирующийся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в IT-секторе, сфере связи, автоматики и энергетики.

Предприятие было создано в 1998 году путем реорганизации ДГП «Головная дистанция связи». Компания предоставляет услуги местной, междугородной и международной связи, доступа к интернет сети, подвижной радиотелефонной связи и других телекоммуникационных услуг.

По итогам 2017 года выручка компании превысила 71 миллиард тенге, что на 48 процентов превышает показатели 2016 года. Чистая прибыль компании увеличилась на 23 процента и составила 5,3 миллиарда тенге.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Официальный курс на 3 мая составил 329.99 KTZ/USD

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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